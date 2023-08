Art et poésie du monument américain Monument américain, sur les rochers à Saint-Nazaire Saint-Nazaire, 16 septembre 2023, Saint-Nazaire.

Art et poésie du monument américain Samedi 16 septembre, 16h00 Monument américain, sur les rochers à Saint-Nazaire Gratuit. Participation possible d’aide à l’association.

Art et poésie du monument américain.

Nous sommes AGUA Espacios, groupe de recherche franco-colombien créé en 2019 et constitué, à son arrivée en France et à Saint-Nazaire en particulier, en association loi 1901 en février 2023. Elle a pour objet de contribuer au progrès mental et spirituel de l’humanité au travers de la promotion des arts visuels et de son patrimoine culturel.

Nous vous proposons à l’occasion des journées européennes du patrimoine, une lecture poétique et artistique du monument américain de Saint-Nazaire, que tout un chacun croise, sans même parfois le regarder, dans l’espace public et l’espace maritime.

Cette sculpture sera prétexte à aborder symboles, techniques de sculpture et éléments historiques de cette ville renaissant de ses cendres après la deuxième guerre mondiale.

Monument américain, sur les rochers à Saint-Nazaire 57 boulevard du Président Wilson, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Jardin des Plantes Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 95 51 87 21 https://agua-artesvisuales.jimdofree.com/ Monument américain: une lecture de ses symboles, de ses matériaux et de l’histoire de sa création.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:40:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:40:00+02:00

© Mayra Lucía Carrillo Colmenares