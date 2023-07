Visites guidées des salles d’archives Monument Américain de la Cote 204 Château-Thierry, 16 septembre 2023, Château-Thierry.

Visites guidées des salles d’archives 16 et 17 septembre Monument Américain de la Cote 204 Sur visite guidée uniquement. Durée de la visite : 45 minutes. Places limitées : groupes de 15 personnes maximum. Réservation recommandée.

Le Monument Américain de la Côte 204 commémore les sacrifices et exploits des combattants américains et français pendant les offensives de 1918 dans les régions de l’Aisne, de l’Oise et de la Marne. Construit en 1929, le Monument représente encore aujourd’hui un symbole de l’amitié franco-américaine.

Pour les Journées du Patrimoine 2023, le Monument ouvre pour la seconde fois les portes d’une partie de son sous-sol habituellement fermée au public.

Aménagé sous la terrasse du Monument, un espace de 750m2 abrite une collection de moulages en plâtre utilisés par les architectes de l’ABMC (American Battle Monuments Commission) lors de la construction des cimetières et sites de mémoire. Afin de réaliser au mieux les ornementations des bâtiments dans les cimetières militaires et les monuments commémoratifs américains, les architectes et sculpteurs utilisaient ces épreuves comme des supports de travail.

Cette réserve fut installée à Château-Thierry il y a 80 ans et compte aujourd’hui plus de 200 moulages : des sculptures, des statues, des fresques et d’autres éléments inattendus.

Le Monument Américain de la Cote 204, ou Monument Américain de Château-Thierry, est un monument construit en 1929 pour honorer les soldats américains ayant combattu pendant la Seconde Bataille de la Marne en été 1918. Sous le Monument se trouve un Centre de Visiteurs, ouvert en 2018 et retraçant l'histoire des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Entrée gratuite. Parking à proximité. Pas de transports en commun. Centre de visiteurs gratuit et accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:45:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:45:00+02:00

American Battle Monuments Commission