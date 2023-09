Cet évènement est passé Visite du chemin de mémoire du maquis de Saffré Monument à la mémoire des fusillés du Maquis de Saffré Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Entre les numéros 113 et 115 de l’avenue du parnasse

Visite libre – accessible toute l’année

Le comité du souvenir du maquis de Saffré a mis en place, de façon pérenne, un chemin de mémoire, dans l’allée qui mène au monument à la mémoire des 27 fusillés exécutés à la Bouvardière le 29 juin 1944. Ces différents panneaux à vocation mémorielle relatent l’enchaînement des événements dramatiques survenus les 28 et 29 juin, alors que 300 jeunes maquisards attendaient la livraison d’armes des forces alliées. Monument à la mémoire des fusillés du Maquis de Saffré 1 place du Maquis de Saffré, 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Route de Vannes Loire-Atlantique Pays de la Loire Monument et exposition pérenne à la mémoire des 27 fusillés du maquis de Saffré exécutés à la Bouvardière le 29 juin 1944 entrée du chemin de mémoire, entre le 113 et le 115 de l’avenue du Parnasse à Saint-Herblain Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Loire-Atlantique, Saint-Herblain

Lieu
Monument à la mémoire des fusillés du Maquis de Saffré

Adresse
1 place du Maquis de Saffré, 44800 Saint-Herblain

Ville
Saint-Herblain

