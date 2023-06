Héroïnes de la Résistance à Toulouse : un parcours mémorable à la découverte des femmes qui ont marqué l’histoire Monument à la gloire de la Résistance Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Héroïnes de la Résistance à Toulouse : un parcours mémorable à la découverte des femmes qui ont marqué l’histoire 16 et 17 septembre Monument à la gloire de la Résistance Gratuit. Entrée libre. Le point de rendez-vous est fixé au monument à la gloire de la Résistance de Toulouse.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’antenne sud du Mémorial de la Shoah vous invite à participer gratuitement à un parcours inédit d’une durée d’1h30 mettant en lumière les portraits de femmes qui ont joué un rôle marquant dans l’histoire de la Résistance à Toulouse.

Le rôle des femmes dans la Résistance a souvent été occulté et peu d’entre elles ont été officiellement honorées. Seules six femmes (dont quatre à titre posthume) ont été reconnues comme compagnons de la Libération, contre 1024 hommes.

Ce parcours vous offre l’opportunité de découvrir les destins locaux de ces résistantes exceptionnelles en les reliant aux principaux monuments commémoratifs de Toulouse.

Les membres de l’antenne sud du Mémorial de la Shoah assureront le guidage tout au long de ce parcours enrichissant.

Profitez de cette occasion unique pour rendre hommage à ces femmes courageuses et explorer l’histoire de la Résistance à Toulouse.

Monument à la gloire de la Résistance Avenue Frédéric Mistral, 31000 Toulouse Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « antennesud@memorialdelashoah.org »}] Le monument à la gloire de la Résistance est une grande oeuvre du modernisme toulousain.

L’entrée en est symbolisée par une étonnante sculpture de tubes métalliques.

Ce mémorial évoque la Résistance et invite le visiteur à un moment de recueillement sur les événements tragiques de la Seconde Guerre mondiale.

Le parcours, volontairement fait pour marquer les esprits, est un tunnel scandé de cryptes qui évoquent les déportés, les fusillés…

Pas à pas, on s’enfonce sous terre, jusqu’à être libéré au niveau du jardin des Plantes.

Tous les ans, le 19 août, à 11 heures du matin, le soleil éclaire une plaque commémorative de la libération de Toulouse.

Cette œuvre collective de l’Atelier des Architectes Associés (les 3A) est remarquable par sa conception, qui mêle architecture, sculpture et audiovisuel. Métro François Verdier. Bus Tisséo L7 arrêt Jardin des plantes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©Mémorial de la Shoah