Monument à la Gloire de la Résistance Monument à la gloire de la Résistance Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Monument à la Gloire de la Résistance Monument à la gloire de la Résistance, 19 novembre 2022, Toulouse. Monument à la Gloire de la Résistance 19 novembre 2022 – 26 mars 2023 Monument à la gloire de la Résistance

Sur inscription

Découvrez le chef-d’œuvre du modernisme toulousain Monument à la gloire de la Résistance allées Frédéric Mistral 31400 Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie Le Monument à la Gloire de la Résistance est une œuvre totale où architecture, sculpture, son et images se mélangent pour créer un cheminement sensoriel. Un parcours qui, réalisé en sous-terrain, vise à représenter les actions de la Résistance, dans l’ombre, cachée, telles les « racines de la Liberté » (Roger Tassera). Information : 06 17 97 28 86

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T11:00:00+01:00

2023-03-26T18:00:00+02:00 Le Castelet, Mairie de Toulouse

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Monument à la gloire de la Résistance Adresse allées Frédéric Mistral 31400 Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Ville Toulouse lieuville Monument à la gloire de la Résistance Toulouse Departement Haute-Garonne

Monument à la gloire de la Résistance Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Monument à la Gloire de la Résistance Monument à la gloire de la Résistance 2022-11-19 was last modified: by Monument à la Gloire de la Résistance Monument à la gloire de la Résistance Monument à la gloire de la Résistance 19 novembre 2022 Monument à la gloire de la Résistance Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne