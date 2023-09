Venez découvrir les ouvrages de Pierre Debeaux, architecte Monument à la gloire de la Résistance Colomiers, 28 octobre 2023, Colomiers.

Venez découvrir les ouvrages de Pierre Debeaux, architecte Samedi 28 octobre, 09h00 Monument à la gloire de la Résistance Gratuit. Sur inscription.

Outre ses réalisations du Pic du Midi, sa participation aux 3A, et la caserne de pompiers Jacques Vion à Toulouse, Pierre Debeaux a multiplié ses projets d’écoles, de maisons et d’appartements, avec une inventivité et une originalité extraordinaires, notamment dans ses recherches sur les surfaces réglées, les coffrages perdus et les structures auto-tendues.

Nous présenterons cinq de ses œuvres les plus remarquables :

– Monument à la gloire de la Résistance.

– Maison Chanfreau, labellisée Architecture Contemporaine Remarquable.

– Appartement Vessière.

– École maternelle du Port Garaud.

– La caserne Jacques Vion.

Le monument à la gloire de la Résistance est un mémorial inauguré le 19 août 1971, à l'occasion du 27e anniversaire de la Libération de Toulouse. Il a été inscrit au titre des Monuments historiques en 2016.

Implanté en sous-sol, en face de l’ancien siège de la Gestapo, ce mémorial est conçu comme une œuvre totale où architecture, sculpture, son et images se mélangent pour créer un cheminement sensoriel. Le visiteur entre dans ce bâtiment semi-enterré par l’extrémité sud des allées Frédéric Mistral, et en ressort dans le jardin des plantes. Le parcours du monument vise à représenter les actions de la Résistance, dans l’ombre, cachées, telles les « racines de la Liberté ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T09:00:00+02:00 – 2023-10-28T18:00:00+02:00

©Faire-Ville