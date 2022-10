MONTY ALEXANDER (JAZZ SUR SON 31) Toulouse, 9 octobre 2022, Toulouse.

MONTY ALEXANDER (JAZZ SUR SON 31)

HALLE AUX GRAINS Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne Place Dupuy HALLE AUX GRAINS

2022-10-09 – 2022-10-09

Monty Alexander, piano et chant / Luke Sellik, contrebasse / Jason Brown, batterie

Monty assure le lien de cœur et artistique entre son pays d’origine, la Jamaïque, et les États-Unis où il réside. Une fierté qu’il savoure, assurant venir « d’un monde multi-culturel et multi-ethnique. » Ses concerts consistent tout bonnement à « faire monter la température jusqu’à la tempête. »

Vous voilà prévenus ! Mais peut-il en être autrement avec cette star qui a joué aux côtés de Quincy Jones, Ray Brown, Oscar Peterson, Herbie Hancock, Dizzy Gillespie et tant d’autres ?

Globe-trotter inlassable, inventif, habité par le rythme, l’homme compte plus de 75 enregistrements à son actif et est cité comme le 5e plus grand pianiste de jazz de l’histoire. Il est également connu comme un maître de premier rang des trios de piano endiablés.

Concert dans le cadre du festival Jazz sur son 31.

Venez écouter ce virtuose du piano de jazz et icône musicale célébrée à travers le monde !

