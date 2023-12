Conférence « Pèlerinages et Pèlerins – Chemins et Montjoies » MONTVIRON Sartilly-Baie-Bocage Catégories d’Évènement: Manche

Sartilly-Baie-Bocage Conférence « Pèlerinages et Pèlerins – Chemins et Montjoies » MONTVIRON Sartilly-Baie-Bocage, 4 décembre 2023, Sartilly-Baie-Bocage. Sartilly-Baie-Bocage,Manche Par Vincent Juhel, directeur de l’association Les Chemins du Mont-Saint-Michel. Libre participation..

2023-12-06 17:00:00 fin : 2023-12-06 . .

MONTVIRON Salle de convivialité

Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie



By Vincent Juhel, director of the association Les Chemins du Mont-Saint-Michel. Free admission. Por Vincent Juhel, director de la asociación Les Chemins du Mont-Saint-Michel. Entrada gratuita. Von Vincent Juhel, Direktor des Vereins Les Chemins du Mont-Saint-Michel. Freie Teilnahme. Mise à jour le 2023-12-01 par OT MSM Normandie – BIT Genêts Détails Catégories d’Évènement: Manche, Sartilly-Baie-Bocage Autres Lieu MONTVIRON Adresse MONTVIRON Salle de convivialité Ville Sartilly-Baie-Bocage Departement Manche Lieu Ville MONTVIRON Sartilly-Baie-Bocage latitude longitude 48.7384;-1.4207

MONTVIRON Sartilly-Baie-Bocage Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sartilly-baie-bocage/