Atelier découverte de la boulangerie solaire 1395 Rue des Réservoirs, 28 avril 2023, Montville.

Venez découvrir la boulangerie solaire avec notre partenaire NEOLOCO!

Au cours de la journée, on pèse, on mélange, on façonne la pâte à pain par petits groupes. On discute du fonctionnement du four, on le manipule et on réfléchit autour du thème de l’énergie. Et on repart avec le pain fait par ses soins !

Durée de l’expérience : 5h30 de 10h00 à 15h30

Le prix comprend :

– Les ingrédients nécessaires à la réalisation du pain

– Un test de la cuisson solaire du pain (une alternative au bois est disponible en cas de mauvais temps).•

– Des éléments pédagogiques :

• Comprendre comment fonctionne l’énergie solaire directe.

• Découvrir qu’il existe une multitude d’énergie possible et réfléchir à leurs utilisations.

• Découvrir une activité artisanale qui fonctionne avec une énergie intermittente.

Le prix ne comprend pas : le transport jusqu’à Montville, le repas du midi( venir avec son pique-nique).

2023-04-28 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-28 15:30:00. .

1395 Rue des Réservoirs

Montville 76710 Seine-Maritime Normandie



Discover the solar bakery with our partner NEOLOCO!

During the day, we weigh, mix and shape the bread dough in small groups. We discuss how the oven works, we handle it and we think about the theme of energy. And you leave with your own bread!

Duration of the experience: 5h30 from 10h00 to 15h30

The price includes :

– The ingredients needed to make the bread

– A test of solar bread baking (an alternative to wood is available in case of bad weather)

– Educational elements:

? Understand how direct solar energy works.

? To discover that there are a multitude of possible energy sources and to think about their uses.

? Discover a craft activity that works with intermittent energy.

The price does not include: transportation to Montville, lunch (bring your own picnic)

¡Descubra la panadería solar con nuestro socio NEOLOCO!

Durante el día, pesamos, mezclamos y damos forma a la masa en pequeños grupos. Discutimos cómo funciona el horno, lo manipulamos y reflexionamos sobre el tema de la energía. ¡Y te vas con tu propio pan!

Duración de la experiencia: 5h30 de 10h00 a 15h30

El precio incluye :

– Los ingredientes necesarios para hacer el pan

– Una prueba de cocción del pan con energía solar (existe una alternativa a la leña en caso de mal tiempo)

– Elementos educativos:

? Comprender cómo funciona la energía solar directa.

? Descubrir que existen multitud de posibilidades energéticas y reflexionar sobre sus usos.

? Descubrir una actividad artesanal que funciona con energía intermitente.

El precio no incluye: transporte a Montville, almuerzo (traiga su propio picnic)

Entdecken Sie die Solarbäckerei mit unserem Partner NEOLOCO!

Im Laufe des Tages wird in kleinen Gruppen gewogen, gemischt und Brotteig geformt. Wir diskutieren über die Funktionsweise des Ofens, manipulieren ihn und denken über das Thema Energie nach. Und am Ende nimmt man sein selbstgebackenes Brot mit nach Hause!

Dauer des Experiments: 5,5 Stunden von 10:00 bis 15:30 Uhr

Der Preis umfasst:

– Die für das Brot benötigten Zutaten

– Ein Test des solaren Brotbackens (bei schlechtem Wetter steht eine Alternative mit Holz zur Verfügung)…

– Pädagogische Elemente :

? Verstehen, wie direkte Sonnenenergie funktioniert.

? Entdecken Sie, dass es eine Vielzahl von Energiearten gibt und überlegen Sie, wie diese genutzt werden können.

? Eine handwerkliche Tätigkeit kennen lernen, die mit zeitweiliger Energie arbeitet.

Im Preis nicht inbegriffen: Transport nach Montville, Mittagessen (Picknick mitbringen)

Mise à jour le 2023-04-12 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité