Course à pied : Flamborun Montvendre, 2 décembre 2023, Montvendre.

Montvendre,Drôme

L’association Booster26 vous invite à l’édition 2023 de sa Flamborun ! Comme chaque année, les participants partent de nuit, à 18h. Deux courses sont proposées, une de 5km et une de 10 km, sans oublier une marche de 5 km !.

2023-12-02 18:00:00 fin : 2023-12-02 . .

Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Booster26 association invites you to the 2023 edition of its Flamborun! Like every year, participants start at night, at 6pm. Two races are on offer, a 5km and a 10km, not forgetting a 5km walk!

¡La asociación Booster26 te invita a la edición 2023 de su Flamborun! Como cada año, los participantes saldrán por la noche, a las 18:00. Habrá dos carreras, una de 5 km y otra de 10 km, ¡así como una marcha de 5 km!

Der Verein Booster26 lädt Sie zur 2023er Ausgabe seines Flamboruns ein! Wie jedes Jahr starten die Teilnehmer in der Nacht um 18 Uhr. Es werden zwei Läufe angeboten, einer über 5 km und einer über 10 km, und nicht zu vergessen ein 5 km langer Spaziergang!

