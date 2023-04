Feu de la Saint Jean Lieu dit Malbernat, 23 juin 2023, Montvalent.

Week-end de festivités: concert le vendredi soir, repas animé par un groupe, feu de la Saint-Jean. Le samedi soir, feu d’artifice soirée animée par Silver-Fox, marché gourmand.

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-25 . EUR.

Lieu dit Malbernat Malbernat

Montvalent 46600 Lot Occitanie



Weekend of festivities: concert on Friday evening, meal animated by a group, Midsummer fire. On Saturday evening, fireworks and entertainment by Silver-Fox, gourmet market

Fin de semana de fiesta: concierto el viernes por la noche, comida animada por un grupo, hoguera de San Juan. El sábado por la noche, fuegos artificiales, animación a cargo de Silver-Fox, mercado gastronómico

Festwochenende: Konzert am Freitagabend, Essen mit Live-Band, Johannisfeuer. Samstagabend: Feuerwerk, Musik von Silver-Fox, Gourmetmarkt

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Vallée de la Dordogne