Pays d’Art et d’Histoire : Conférence, le fonds documentaire de l’ancienne conserverie de truffe Chambon et Marrel Rdv : sera donné à l’inscription, 9 juin 2023, Montvalent.

Tatiana Bernot, archiviste départementale, nous présente la démarche de conservation de fonds privés d’entreprises, à travers l’exemple de la manufacture familiale de truffes Chambon & Marrel, fondée à Souillac en 1860. Livres de vente, catalogues et publicité, courriers avec les courtiers et commerciaux… nous font rentrer dans la grande aventure de la truffe sur notre territoire !

Seront aussi abordées quelques méthodes d’investigation à mettre en œuvre pour explorer les fonds d’archives historiques dans le cadre des recherches sur le commerce truffier.

En partenariat avec les Archives départementales du Lot

1h30. Lieu de rdv donné lors de la réservation. Gratuit.

Inscription sur site internet pays-vallee-dordogne.com.

2023-06-09 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-09 20:00:00. EUR.

Rdv : sera donné à l’inscription

Montvalent 46200 Lot Occitanie



Tatiana Bernot, departmental archivist, presents the process of preserving private company collections, through the example of the family truffle factory Chambon & Marrel, founded in Souillac in 1860. Sales books, catalogs and advertising, correspondence with brokers and sales representatives? take us back to the great adventure of truffles in our region!

Some investigative methods to be used to explore historical archives in the context of research on the truffle trade will also be discussed.

In partnership with the Archives départementales du Lot

1h30. Meeting point given at the time of reservation. Free of charge.

Registration on the website pays-vallee-dordogne.com

Tatiana Bernot, archivera departamental, nos presenta el proceso de conservación de los fondos de empresas privadas, a través del ejemplo de la truficultora familiar Chambon & Marrel, fundada en Souillac en 1860. Libros de venta, catálogos y publicidad, correspondencia con intermediarios y representantes comerciales… ¡nos remontan a la gran aventura de la trufa en nuestra región!

También se abordarán algunos métodos de investigación para explorar los archivos históricos en el marco de la investigación sobre el comercio de la trufa.

En colaboración con los Archivos departamentales del Lot

1h30. Punto de encuentro indicado en el momento de la reserva. Entrada gratuita.

Inscripción en el sitio pays-vallee-dordogne.com

Die Archivarin des Departements, Tatiana Bernot, stellt uns die Konservierung von privaten Unternehmensbeständen am Beispiel der 1860 in Souillac gegründeten Trüffelmanufaktur Chambon & Marrel vor. Verkaufsbücher, Kataloge und Werbung, Korrespondenz mit Maklern und Vertriebsmitarbeitern? lassen uns in das große Abenteuer der Trüffel in unserer Region eintauchen!

Außerdem werden einige Untersuchungsmethoden vorgestellt, die bei der Erforschung von historischen Archiven im Rahmen von Recherchen über den Trüffelhandel angewandt werden können.

In Zusammenarbeit mit dem Archives départementales du Lot

1h30. Treffpunkt wird bei der Buchung angegeben. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung auf der Website pays-vallee-dordogne.com

