Pays d’Art et d’Histoire : Balade découverte – Un village suspendu Rdv : sera donné à l’inscription, 3 juin 2023, Montvalent.

Par un chemin de Causse bordé de murets en pierre sèche, Mathieu Larribe, directeur du CAUE du Lot et Anne-Marie Pêcheur, historienne de l’art vous amènent à un point de vue sur l’opulente vallée de la Dordogne puis dans l’unique rue du village suspendu en flanc de falaise. Nous voici au Moyen Age dans le castrum des vicomtes de Turenne qui se découpe au-dessus de la vallée. Un spectacle inoubliable !

En partenariat avec le CAUE du Lot.

Durée : 2h

3kms Prévoir des chaussures de marches et de l’eau. Attention, le parcours comporte un dénivelé important.

Billet dans les Offices de tourisme de la vallée de la Dordogne et sur site internet pays-vallee-dordogne.com

Rendez-vous donné sur le billet de réservation. Gratuit..

2023-06-03 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-03 17:00:00. EUR.

Rdv : sera donné à l’inscription

Montvalent 46600 Lot Occitanie



By a path of Causse lined with dry stone walls, Mathieu Larribe, director of the CAUE of the Lot and Anne-Marie Pêcheur, art historian bring you to a point of view on the opulent valley of the Dordogne then in the only street of the village suspended in side of cliff. Here we are in the Middle Ages in the castrum of the Viscounts of Turenne which is cut out above the valley. An unforgettable sight!

In partnership with the CAUE du Lot.

Duration : 2h

3kms Provide walking shoes and water. Attention, the course includes an important unevenness.

Ticket in the tourist offices of the Dordogne valley and on the website pays-vallee-dordogne.com

Meeting point given on the reservation ticket. Free of charge.

Por un camino de Causse bordeado de muros bajos de piedra seca, Mathieu Larribe, director de la CAUE du Lot, y Anne-Marie Pêcheur, historiadora del arte, le conducirán a un mirador sobre el opulento valle de la Dordoña y luego a la única calle del pueblo, suspendida en la ladera del acantilado. Aquí estamos en la Edad Media, en el castrum de los vizcondes de Turenne, que se eleva sobre el valle. Un espectáculo inolvidable

En colaboración con la CAUE du Lot.

Duración: 2 horas

3 km Llevar calzado para caminar y agua. Atención, el recorrido presenta un desnivel importante.

Billetes disponibles en las Oficinas de Turismo del Valle del Dordoña y en la página web pays-vallee-dordogne.com

Punto de encuentro indicado en el billete de reserva. Gratuito.

Auf einem von Trockensteinmauern gesäumten Causse-Pfad führen Sie Mathieu Larribe, Direktor des CAUE du Lot, und Anne-Marie Pêcheur, Kunsthistorikerin, zu einem Aussichtspunkt mit Blick auf das üppige Tal der Dordogne und dann in die einzige Straße des an der Felswand hängenden Dorfes. Hier befinden wir uns im Mittelalter im Castrum der Vicomtes de Turenne, das sich über dem Tal abzeichnet. Ein unvergesslicher Anblick!

In Partnerschaft mit dem CAUE du Lot.

Dauer: 2 Std

3kms Wanderschuhe und Wasser mitbringen. Achtung, die Strecke weist einen erheblichen Höhenunterschied auf.

Ticket in den Tourismusbüros des Dordogne-Tals und auf der Website pays-vallee-dordogne.com

Treffpunkt auf dem Reservierungsticket angegeben. Kostenlos.

