Festival Culturissimo 2022 / La Castélorienne à Montval-sur-loir accueille Mathias Malzieu le jeudi 5 mai à 20h00 La Castélorienne, 5 mai 2022 20:00, Montval-sur-Loir.

Jeudi 5 mai, 20h00 Sur place Entrée Gratuite, invitations à réserver auprès de La Castélorienne

Festival Culturissimo 2022 : La Castélorienne à Montval-sur-loir accueillera le jeudi 5 mai à 20h00 une lecture musicale de l’ouvrage Le guerrier de porcelaine avec l’auteur, Mathias Malzieu.

La Castélorienne à Montval-sur-loir accueillera le jeudi 5 mai prochain à 20h00 une lecture musicale de l’ouvrage Le guerrier de porcelaine (Albin Michel, 2022) avec l’auteur, Mathias Malzieu.

Poète avant tout, Mathias Malzieu mène de concert ses carrières de chanteur du groupe Dionysos et d’écrivain, deux vocations qui se nourrissent l’une l’autre et donnent lieu aux plus belles réalisations. En témoigne La Mécanique du cœur (Flammarion), traduit dans plus de 20 langues et adapté en album disque d’or puis en film césarisé. Après son bouleversant récit autobiographique Journal d’un vampire en pyjama ou encore Une Sirène à Paris (Albin Michel), lui aussi décliné en musique et sur grand écran, le revoici avec un nouveau livre encore plus intime et toujours aussi poétique : Le Guerrier de porcelaine.

Il nous y entraîne sur les pas du petit Mainou, neuf ans en juin 1944. Récemment orphelin de mère, il est envoyé dans la ferme lorraine de sa grand-mère. Auprès de cette nouvelle famille, il va apprendre le pouvoir de l’imagination et trouver la force de faire son deuil dans les derniers mois de la guerre. Une fois adulte, ce petit Mainou deviendra le père d’un certain Mathias Malzieu…

Cet événement gratuit proposé par les Espaces Culturels E.Leclerc s’inscrit dans le cadre de la 9e édition du Festival Culturissimo qui est de retour cette année pour plus de 70 rendez-vous partout en France.

La Castélorienne 92 Av. Jean Jaurès, 72500 Montval-sur-Loir 72500 Montval-sur-Loir Château-du-Loir Sarthe

jeudi 5 mai – 20h00 à 21h00