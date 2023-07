Montussan en fête Montussan, 13 juillet 2023, Montussan.

Montussan,Gironde

Montussan est en fête ! Buvette et restauration dès 20h avec un apéritif offert par la municipalité. A partir de 21h, animation musicale par DJ Lexar et à 23h, assistez à un feu d’artifice au parc de Courrège..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Montussan 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Montussan is celebrating! Refreshments and food from 8pm, with an aperitif offered by the municipality. From 9pm, musical entertainment by DJ Lexar, and at 11pm, fireworks in the Parc de Courrège.

¡Montussan está de fiesta! Refrescos y comida a partir de las 20.00 h, con un aperitivo ofrecido por el ayuntamiento. A partir de las 21:00, animación musical a cargo de DJ Lexar y, a las 23:00, fuegos artificiales en el Parque de Courrège.

Montussan ist in Feierlaune! Getränke und Speisen ab 20 Uhr mit einem von der Gemeinde angebotenen Aperitif. Ab 21 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung durch DJ Lexar und um 23 Uhr können Sie einem Feuerwerk im Parc de Courrège beiwohnen.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT de l’Entre-deux-Mers