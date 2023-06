Mõntu park, 2 juin 2023, .

2 – 4 juin Mõntu park

Mõntu park Mõntu küla Saaremaa vald 93122 93122 Mõntu küla [{« type »: « email », « value »: « tonuveldre@hot.ee »}, {« type »: « phone », « value »: « +372 5130921 »}] Mõntu est le parc le plus riche en espèces de l’île de Saaremaa. Il abrite les arbres les plus anciens de l’île – le sapin. Les visiteurs sont invités à découvrir l’histoire du manoir Mõntu et de l’ancienne école. Mõntu est un parc de protection de la nature avec une riche variété de plantes et d’arbres. Il abrite les plus anciens arbres sur Saaremaa – le sapin (Albies alba). Les visiteurs peuvent admirer de vieux arbres rares comme le frêne pennsilvain (Fraxinus pensylvanica), le chêne pyramidal (Quercus robus « Fastigata »), et aussi le tilleul géant (Tilia), les chênes (Quercus), l’aulne (Alnus glutinosa) et la poutre blanche (Sorbus intermedia). Le parc faisait autrefois partie du manoir Mõntu, complètement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale. Des pommiers ont survécu et l’allée histoirc menant au manoir est encore traçable. De 1923 à 1941 une école a opéré dans les maisons de Mõntu Manor, maintenant il y a une pierre commémorative nous rappelant de cette période. Le parc Mõnt Accès gratuit. Les visiteurs sont priés de ne pas faire de bruit pendant la période de nidification.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T12:00:00+02:00 – 2023-06-02T20:00:00+02:00

2023-06-04T12:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00

