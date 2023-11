NOËL À MONTSOREAU Montsoreau, 10 décembre 2023, Montsoreau.

Montsoreau,Maine-et-Loire

Le Comité des fêtes de Montsoreau a le plaisir de vous convier au « Noël à Montsoreau » ! Arrivée du Père-Noël et ses lutins par bateau traditionnel de Loire à 11h. Animation musicale..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 14:30:00. .

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Comité des fêtes de Montsoreau is delighted to invite you to « Christmas in Montsoreau »! Santa Claus and his elves arrive by traditional Loire boat at 11am. Musical entertainment.

El Comité des fêtes de Montsoreau tiene el placer de invitarle a la « Navidad en Montsoreau » Llegada de Papá Noel y sus duendes en barco tradicional del Loira a las 11h. Animación musical.

Das Festkomitee von Montsoreau freut sich, Sie zu « Weihnachten in Montsoreau » einzuladen! Ankunft des Weihnachtsmanns und seiner Elfen mit einem traditionellen Loire-Schiff um 11 Uhr. Musikalische Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-11-15 par eSPRIT Pays de la Loire