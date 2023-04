ANIMATION FAMILLE : RENCONTRE AVEC FRAX, UN ARBRE PAS COMME LES AUTRES 15 avenue de la Loire, 2 novembre 2023, Montsoreau.

Entrez dans l’univers de Frax, un bel arbre des bords de Loire et rencontrez ses amis les animaux. Une belle histoire contée grâce au grand livre de Frax, suivie d’une création de petits tableaux originaux de petites bêtes à partir d’éléments naturels..

2023-11-02 à ; fin : 2023-11-02 11:30:00. EUR.

15 avenue de la Loire

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Enter the world of Frax, a beautiful tree on the banks of the Loire and meet his animal friends. A beautiful story told thanks to the big book of Frax, followed by the creation of small original paintings of small animals from natural elements.

Entra en el mundo de Frax, un hermoso árbol a orillas del Loira, y conoce a sus amigos animales. Una bella historia contada gracias al gran libro de Frax, seguida de la creación de pequeñas pinturas originales de pequeños animales a partir de elementos naturales.

Treten Sie ein in die Welt von Frax, einem schönen Baum am Ufer der Loire, und lernen Sie seine Tierfreunde kennen. Eine schöne Geschichte, die mithilfe des großen Buches von Frax erzählt wird, gefolgt von einer Kreation von kleinen Originalbildern mit kleinen Tieren aus natürlichen Elementen.

