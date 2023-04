LES MUSICALES DE MONTSOREAU : MARIO RASKIN ET HUGO REYNE, 4 août 2023, Montsoreau.

Pour ce quatrième concert des Musicales de Montsoreau, retrouvez Mario Raskin et Hugo Reyne avec leurs musiciens : « La Gloire du Baroque », avec interprétation de Haendel, Vivaldi, Bach….

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-04 . .

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



For this fourth concert of the Musicales de Montsoreau, Mario Raskin and Hugo Reyne with their musicians: « The Glory of the Baroque », with interpretation of Handel, Vivaldi, Bach?

Para este cuarto concierto de las Musicales de Montsoreau, Mario Raskin y Hugo Reyne con sus músicos: « La gloria del Barroco », con interpretación de Haendel, Vivaldi, Bach?

Für das vierte Konzert der Musicales de Montsoreau treffen Sie Mario Raskin und Hugo Reyne mit ihren Musikern: « La Gloire du Baroque », mit Interpretationen von Händel, Vivaldi, Bach?

