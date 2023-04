LES MUSICALES DE MONTSOREAU : JEUNES TALENTS – TRIO BOURDONCLE, 28 juillet 2023, Montsoreau.

Pour ce troisième concert des Musicales de Montsoreau, retrouvez le trio Bourdoncle, piano, violon et violoncelle, qui interprète du Haydn, Mendelssohn, Rachmaninoff (programme de concours)..

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 . .

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



For this third concert of the Musicales de Montsoreau, the Bourdoncle trio, piano, violin and cello, will perform Haydn, Mendelssohn, Rachmaninoff (competition program).

Para este tercer concierto de las Musicales de Montsoreau, el trío Bourdoncle, piano, violín y violonchelo, interpretará Haydn, Mendelssohn, Rachmaninoff (programa del concurso).

Im dritten Konzert der Musicales de Montsoreau treffen Sie auf das Trio Bourdoncle, Klavier, Violine und Violoncello, das Haydn, Mendelssohn und Rachmaninoff (Wettbewerbsprogramm) spielt.

