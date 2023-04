ATELIER FAMILLE : BRICO NATURE EN BORD DE LOIRE 15 avenue de la Loire, 25 juillet 2023, Montsoreau.

De nombreux végétaux utiles dans plusieurs domaines poussent le long des cours d’eau : saules, frênes, joncs… Venez découvrir en famille les bases du bricolage nature et de la vannerie sauvage pour créer des bateaux ou autres jouets buissonniers..

2023-07-25 à ; fin : 2023-07-25 11:00:00. EUR.

15 avenue de la Loire

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Many useful plants in several fields grow along the rivers: willows, ashes, rushes… Come and discover with your family the basics of nature crafts and wild basketry to create boats or other bush toys.

A lo largo de los cursos de agua crecen muchas plantas útiles en diversos campos: sauces, fresnos, juncos… Ven a descubrir con tu familia los fundamentos del bricolaje en la naturaleza y la cestería silvestre para crear barcas u otros juguetes de arbusto.

Entlang der Wasserläufe wachsen zahlreiche Pflanzen, die in vielen Bereichen nützlich sind: Weiden, Eschen, Binsen… Entdecken Sie mit Ihrer Familie die Grundlagen des Naturbastelns und der wilden Korbflechterei, um Boote oder andere buschige Spielzeuge herzustellen.

