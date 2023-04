LES MUSICALES DE MONTSOREAU : JEUNES TALENTS – DUO CADIX, 21 juillet 2023, Montsoreau.

Pour ce second concert des Musicales de Montsoreau, retrouvez le duo Cadix, guitare et violon, qui interprète du Sibelius, Paganini, Piazzola, Bach..

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 . .

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



For this second concert of the Musicales de Montsoreau, you will find the duo Cadix, guitar and violin, who will play Sibelius, Paganini, Piazzola, Bach.

Para este segundo concierto de las Musicales de Montsoreau, el dúo Cadix, guitarra y violín, interpretará a Sibelius, Paganini, Piazzola, Bach.

Bei diesem zweiten Konzert der Musicales de Montsoreau treffen Sie auf das Duo Cadix, Gitarre und Violine, das Sibelius, Paganini, Piazzola und Bach interpretiert.

Mise à jour le 2023-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire