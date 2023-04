ANIMATION FAMILLE : ATELIER « LES OISEAUX ET L’AQUARELLE » 15 avenue de la Loire, 11 juillet 2023, Montsoreau.

Et si vous preniez le temps de poser votre regard sur nos amis les oiseaux des zones humides ? Un atelier de dessin à l’aquarelle, quoi de mieux pour comprendre leur anatomie et échanger sur leurs modes de vie ?.

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 12:30:00. EUR.

15 avenue de la Loire

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



What if you took the time to take a look at our wetland bird friends? What better way to understand their anatomy and discuss their way of life than a watercolor drawing workshop?

¿Y si se tomara el tiempo de echar un vistazo a nuestros amigos los pájaros de los humedales? ¿Qué mejor manera de entender su anatomía y hablar de su modo de vida que con un taller de dibujo con acuarela?

Wie wäre es, wenn Sie sich die Zeit nehmen würden, Ihren Blick auf unsere Freunde, die Vögel der Feuchtgebiete, zu richten? Ein Aquarell-Zeichenworkshop – was gibt es Besseres, um ihre Anatomie zu verstehen und sich über ihre Lebensweise auszutauschen?

