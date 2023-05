EXPOSITION : « INCROYABLES VOYAGEURS » 15 avenue de la Loire, 2 mai 2023, .

La Maison du Parc accueille sa première exposition de la saison ! Saviez-vous que les oiseaux ne sont pas les seuls capables de migrer ? La diversité des animaux voyageurs a de quoi donner le tournis : mammifères, poissons, amphibiens….

15 avenue de la Loire

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Maison du Parc welcomes its first exhibition of the season! Did you know that birds are not the only ones able to migrate? The diversity of travelling animals is breathtaking: mammals, fish, amphibians?

La Maison du Parc acoge su primera exposición de la temporada ¿Sabía que las aves no son las únicas capaces de emigrar? La diversidad de animales viajeros es impresionante: mamíferos, peces, anfibios..

Im Maison du Parc findet die erste Ausstellung der Saison statt! Wussten Sie, dass nicht nur Vögel wandern können? Die Vielfalt der wandernden Tiere ist atemberaubend: Säugetiere, Fische, Amphibien?

