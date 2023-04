ANIMATION FAMILLE : KIKI, LA P’TITE GRENOUILLE 15 avenue de la Loire, 25 avril 2023, Montsoreau.

Kiki la p’tite grenouille vit tranquillement sur un nénuphar. Mais, attaquée par un héron, elle perd la mémoire ! Aidez-la à retrouver ses souvenirs. Belle histoire contée et petit bricolage permettent aux plus petits de comprendre la vie des grenouilles..

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 11:30:00. EUR.

15 avenue de la Loire

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Kiki the little frog lives quietly on a water lily. But, attacked by a heron, she loses her memory! Help her find her memories. A beautiful story and a little craft allow the little ones to understand the life of frogs.

La ranita Kiki vive tranquilamente en un nenúfar. Pero es atacada por una garza y pierde la memoria Ayúdala a encontrar sus recuerdos. Una bonita historia y una pequeña manualidad ayudan a los más pequeños a comprender la vida de las ranas.

Kiki, der kleine Frosch, lebt ruhig auf einer Seerose. Doch als sie von einem Reiher angegriffen wird, verliert sie ihr Gedächtnis! Hilf ihr, ihre Erinnerungen wiederzufinden. Eine schöne Erzählung und eine kleine Bastelarbeit helfen den Kleinsten, das Leben der Frösche zu verstehen.

Mise à jour le 2023-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire