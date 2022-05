Viva Argentina ! – Les Musicales de Montsoreau Eglise Saint-Pierre-de-Rest Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Viva Argentina ! – Les Musicales de Montsoreau Eglise Saint-Pierre-de-Rest, 19 septembre 2020 20:00, Montsoreau. Samedi 19 septembre 2020, 20h00 Sur place 15€ (tarif unique) – gratuit -14ans https://www.ot-saumur.fr/19-09-CONCERT-VIVA-ARGENTINA–A-MONTSOREAU-CONCERT-LIGERIANA-MUSICALE_a45379.html, 02 41 51 70 22 Viva Argentina ! 25e Musicales de Montsoreau : voyage sur les rives du Rio de la Plata… Musique populaire, sacrée et profane d’Argentine avec le Picoango Orquesta et… un invité surprise. Viva Argentina ! PicoTango Orquesta Avec la participation d’un invité surprise….

Musique populaire et sacrée argentine Piazzollamento de Philippe Picot

Improvisation sur la Misa Criolla d’Ariel Ramirez

Choral BWV 639 et Aria en Ré majeur de la suite N°3 de Jean-Sébastien Bach

Œuvres de compositeurs argentins parmi les plus célèbres : Anibal Troilo, Horacio Salgan, Astor Piazzolla…. Nadine Aulnette, violoniste

Beatrice Duvauchelle, contrebassiste

Claire Fuhrman, bandonéoniste

Emmanuelle Gabarra, pianiste

Sarah Kahane, altiste

Patricia Steinhoff, bandonéoniste

Direction Philippe Picot, bandonéon, arrangements Après le report de sa 25e édition à 2021 du fait des circonstances, l’association Ligériana Musicale a tenu tout de même à assurer au moins un concert cette année. Son président, Jean-Paul Bondin, a déployé des trésors d’énergie pour que nous ne soyons pas privés d’un moment de détente et de partage musical. Même avec masque obligé… Rendez-vous le 19 septembre 2020, avec les amis argentins de Mario Raskin pour un voyage sur les rives du Rio de la Plata, le Fleuve d’Argent, bien installés à Montsoreau sur les berges de la Loire, le Fleuve Royal. La musique populaire, sacrée et profane, d’Argentine sera au programme avec le PicoTango Orquesta et… un invité surprise. Viva Argentina ! Philippe Picot a débuté sa carrière comme accordéoniste dans divers répertoires, jazz, accompagnement de tours de chants, musique tzigane, …. Il s’est ensuite passionné pour le bandonéon en interprétant les œuvres d’Astor Piazzolla avant un retour vers les musiques traditionnelles argentines et le tango classique. Il a enregistré les Saisons de Buenos Aires (Quinteto Picot), et des arrangements sur les œuvres concertantes d’Astor Piazzolla (Trio Haliotis). Il a fondé le Picotango orquesta « orchestre typique » en 2017. Eglise Saint-Pierre-de-Rest rue de l’Eglise 49730 Montsoreau 49730 Montsoreau Saint-Pierre-de-Rest Maine-et-Loire samedi 19 septembre 2020 – 20h00 à 21h30

