Domaine de la Perruche – Balades, patrimoines et dégustations

22 juillet – 26 août

Balades, patrimoines et dégustations, un programme estival riche en expérience culturelle et géo-sensorielle au Domaine de la Perruche.

L’été 2021 sera propice à l’évasion du Domaine de la Perruche ! Découverte de somptueux paysages avec en arrière plan notre majestueuse Loire, découverte d’un terroir exceptionnel avec dégustation de ses cuvées les plus renommées en plein cœur des vignes, découverte de l’histoire de Montsoreau et du domaine. A pied ou à vélo, ces balades estivales offrent aux visiteurs une parenthèse bucolique, esthétique et gustative !

Le vignoble à vélo : pour les amoureux de paysages fastueux et de dégustations immersives en plein vignoble

A l’aide d’un carnet de voyage, les cyclotouristes sont invités à découvrir deux parcelles emblématiques du Domaine de la Perruche : Les Rôtissants, vin blanc cristallin et minéral issu de l’unique parcelle de Chenin exposée plein sud et le Clos de Chaumont, rouge élégant et fruité composé de cabernet franc. Equipés d’un kit composé de deux verres sérigraphiés, d’un sommelier et d’une bouteille, les visiteurs sillonnent en deux roues de charmants chemins offrant une vue imprenable sur la Loire et le château de Montsoreau.

Réservation conseillée – 35€ pour 2 personnes

Les Balades-dégustations du Clos de Chaumont : deux heures de découverte à pied, au cœur des vignes

Guide passionnée, Marion sera le compagnon de voyage idéal pour connaître l’histoire de Montsoreau, du domaine et de ses appellations d’origines protégées Saumur Champigny et Saumur Blanc. La balade sera pnctuée de la dégustation de deux cuvées emblématiques, d’anecdotes de la pétillante Marion qui partagera son amour de la région, des vins et de l’art de vivre en Anjou !

Sur réservation uniquement, possibilité d’ouvrir des créneaux sur demande sur www.laroutedesvinsdeloire.fr

Forfait de 80€ de 1 à 10 personnes

Forfait de 100€ de 11 à 20 personnes

Suite à la balade, une visite du chai est proposée.

Informations pratiques :

Tout les jours de juin à août de 10h00 à 19h00

Domaine de la perruche: 29 Rue de Maumenière, 49730 Montsoreau

Renseignements et réservations au 02 41 51 73 36 ou sur le site www.laroutedesvinsdeloire.fr

Domaine de la Perruche 29 Rue de la Maumenière, 49730 Montsoreau 49730 Montsoreau Maine-et-Loire

