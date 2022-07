Yoga avec Jérôme Oliveira Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montsoreau

Yoga avec Jérôme Oliveira Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain, 24 juillet 2022 11:00, Montsoreau. 24 et 28 juillet Sur place Prévoir une tenue confortable.

Durée du cours : 1h30

Tarifs

25€ : cours (matériel fourni)+ livre de Jérôme Oliveira Brûlant d’amour aux éditions Eyrolles.

Réservations : 02 41 67 12 60 / contact.chateaudemontsoreau@gmail.com, https://www.chateau-montsoreau.com/wordpress/portfolio-item/yoga-avec-jerome-oliveira-30-aout-2020/, https://www.chateau-montsoreau.com/wordpress/fr/acheter-un-billet/

Yoga avec Jérôme Oliveira au Château de Montsoreau – Musée d’Art contemporain Dimanche 24 juillet 2022 à 11 heures

Dimanche 28 août 2022 à 11 heures

Apprenez à vous détendre et à respirer Le Château de Montsoreau – Musée d’art contemporain ouvre ses espaces d’exposition à la pratique du yoga et invite à faire corps avec le lieu. Enseignant de yoga depuis une dizaine d’années, diplômé de l’école française de yoga avec une spécialisation en anatomie et développement du souffle, Jérôme Oliveira pratique le yoga depuis son adolescence. Expert du bien-être en France, il organise des conférences à Paris pour le grand public avec les personnalités internationales comme : Deepak Chopra, Eckhart Tolle ou James Redfield. Également éditeur de la collection de livres Bien-Etre aux éditions J’ai Lu / Flammarion, il réalise des documentaires pour la télévision et des portraits d’artistes contemporains. Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain 49730 Montsoreau 49730 Montsoreau Maine-et-Loire dimanche 24 juillet – 11h00 à 12h30

jeudi 28 juillet – 11h00 à 12h30

Détails Heure : 11:00 - 12:30 Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montsoreau Autres Lieu Château de Montsoreau - Musée d'Art Contemporain Adresse 49730 Montsoreau Ville Montsoreau lieuville Château de Montsoreau - Musée d'Art Contemporain Montsoreau Departement Maine-et-Loire

Château de Montsoreau - Musée d'Art Contemporain Montsoreau Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montsoreau/

Yoga avec Jérôme Oliveira Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain 2022-07-24 was last modified: by Yoga avec Jérôme Oliveira Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain Château de Montsoreau - Musée d'Art Contemporain 24 juillet 2022 11:00 Château de Montsoreau - Musée d'Art Contemporain Montsoreau

Montsoreau Maine-et-Loire