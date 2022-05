Rencontre avec Denis Muzet au château de Montsoreau – Musée d’Art contemporain Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montsoreau

Rencontre avec Denis Muzet au château de Montsoreau – Musée d’Art contemporain Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain, 9 septembre 2022 18:30, Montsoreau. Vendredi 9 septembre, 18h30 Sur place Entrée libre https://www.chateau-montsoreau.com/wordpress/portfolio-item/rencontre-avec-denis-muzet-9-septembre-18h30/, contact@château-montsoreau.com, 0241671260 Denis Muzet au Château de Montsoreau – Musée d’Art contemporain Nous accueillons Denis Muzet, le 09 septembre 2022 à 18H30, pour une rencontre à l’occasion de la sortie de son livre “Le son du vivant”, à la librairie du Château de Montsoreau. Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain 49730 Montsoreau 49730 Montsoreau Maine-et-Loire vendredi 9 septembre – 18h30 à 22h00

Détails Heure : 18:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montsoreau Autres Lieu Château de Montsoreau - Musée d'Art Contemporain Adresse 49730 Montsoreau Ville Montsoreau Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Château de Montsoreau - Musée d'Art Contemporain Montsoreau Departement Maine-et-Loire

Château de Montsoreau - Musée d'Art Contemporain Montsoreau Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montsoreau/

Rencontre avec Denis Muzet au château de Montsoreau – Musée d’Art contemporain Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain 2022-09-09 was last modified: by Rencontre avec Denis Muzet au château de Montsoreau – Musée d’Art contemporain Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain Château de Montsoreau - Musée d'Art Contemporain 9 septembre 2022 18:30 Château de Montsoreau - Musée d'Art Contemporain Montsoreau Montsoreau

Montsoreau Maine-et-Loire