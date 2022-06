PATRICK TOSANI // Introspective Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montsoreau

PATRICK TOSANI // Introspective Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain, 7 juillet 2022 10:00, Montsoreau. 7 juillet – 10 novembre, les jeudis Sur place Les entrées se font aux prix de visite du Château de Montsoreau – Musée d’Art contemporain. https://www.chateau-montsoreau.com/wordpress/fr/a-venir/

Introspective, une exposition de Patrick Tosani au Château de Montsoreau – Musée d’Art contemporain A partir du 7 juillet 2022, le Château de Montsoreau – Musée d’art contemporain présente Introspective une exposition de Patrick Tosani. Après son succès au Musée de l’Orangerie (Reflets et transpercements, 2019), Patrick Tosani investit les salles Renaissance du Château de Montsoreau dans une exposition qui questionne la formation de l’image photographique, dans une quête personnelle de l’image-source, au plus profond de la création. Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain 49730 Montsoreau 49730 Montsoreau Maine-et-Loire jeudi 7 juillet – 10h00 à 19h00

Heure : 10:00 - 19:00

Château de Montsoreau - Musée d'Art Contemporain Montsoreau Maine-et-Loire

Montsoreau Maine-et-Loire