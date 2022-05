Les Musicales de Montsoreau Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain, 17 juillet 2020 20:30, Montsoreau.

17 juillet – 14 août 2020, les vendredis Sur place Tarifs: 18€, 16€, 13€ (adhérents, habitants de Montsoreau, basse nef à l’église) – gratuit pour les moins de 18 ans 02 41 51 70 22, http://www.saumur-tourisme.com

Les 25e Musicales de Montsoreau nous offrent, du 17 juillet au 14 août, une programmation aussi éclectique que qualitative! A retrouver: Anne Pareuil, Mario Raskin, Lev Sivkov, Choeur Moskova…

25e Musicales de Montsoreau

« Splendeurs »

17 juillet – 14 août 2020

La 25e édition des Musicales de Montsoreau se tiendra du 17 juillet au 14 août 2020… Les concerts, programmés par Ligériana Musicale, auront lieu, comme à l’habitude, tous les vendredis à 20h30, à l’église ou au château. Cette année, le programme nous invite à la splendeur… Splendeurs lyriques, splendeurs de la musique sacrée, splendeurs des ornementations baroques ou des rêveries musicales romantiques !

Les Musicales de Montsoreau innovent et nous proposent du jamais vu ! C’est ainsi que seront au programme la création d’un « divertissement lyrique » et un concert grand format : 60 choristes et 30 instrumentistes pour les accompagner ! Cette année, la voix, sous différentes formes (lyrique, chorale, sacrée) sera mise en avant, sans pour autant oublier Beethoven et la célébration de son 250e anniversaire et le concert de musique baroque.

Nous aurons donc le plaisir d’entendre, en ouverture, le 17 juillet, le Trio Opératique Enragé dans une première pour les Musicales de Montsoreau : la création d’un spectacle, L’Epouse du Soleil ou Eh bien, chantez, Maintenon !, comédie-opéra drôle et truculente animée par des chanteurs lyriques de choc : la cantatrice Anne Pareuil et le ténor Thomas Morris, avec pour complice… Mario Raskin au clavecin ! Le concert suivant, le 24 juillet, sera celui de la démesure avec les Splendeurs sacrées du XIXe s. et ses 90 musiciens ! (60 choristes et 30 instrumentistes !). Le 31 juillet, ce sera le retour du Trio Coulicam, avec la grande violoniste Sharman Plesner si appréciée des habitués du festival, dans Vous voulez Rameau ! Concert qui sera suivi, le 7 août, par un Hommage à Beethoven, 250e anniversaire oblige, par le Duo Russe Sivkov / Mndoyants, deux interprètes synonymes d’excellence (Lev Sivkov, le nouveau Rostropovitch ?). Et pour clore l’édition 2020, un retour aux splendeurs vocales de l’école de Moscou avec un Soir d’été à Moscou par le Chœur Mixte Moskova dans La Gloire des Chants Orthodoxes en Russie… le 14 août.

Une superbe programmation !

Montsoreau, ce si joli village où il fait bon flâner en bord de Loire, à la frontière de la Touraine, du Poitou et de l’Anjou ! Son charmant festival nous invite depuis 25 ans à partager, en famille et entre amis, des moments de plaisir musical (concerts gratuits pour les moins de 18 ans !)… avec toujours l’idée d’habiter le patrimoine local dans un esprit d’amitié et de détente. Les Musicales ont même une page Facebook… Abonnez-vous et partagez ! Le Festival compte sur vous !

Les concerts sont donnés à l’église Saint Pierre de Rest et au Château de Montsoreau – Musée d’art contemporain (rez-de-chaussée) grâce à l’accueil généreux de la paroisse Saint Vincent des Coteaux et du collectionneur Philippe Méaille.

Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain 49730 Montsoreau 49730 Montsoreau Maine-et-Loire

vendredi 17 juillet 2020 – 20h30 à 22h00

vendredi 24 juillet 2020 – 20h30 à 22h00

vendredi 31 juillet 2020 – 20h30 à 22h00

vendredi 7 août 2020 – 20h30 à 22h00

vendredi 14 août 2020 – 20h30 à 22h00