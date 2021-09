Montsoreau Château de Montsoreau - Musée d'Art Contemporain Maine-et-Loire, Montsoreau Journées Européennes du Patrimoine Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Pendant deux jours, les médiateurs du musée accompagnent les visiteurs dans leur découverte du monument tout en donnant des clés de lecture pour appréhender simplement l'Art Contemporain.

A 10h30, 15h00 et 17h00 : l’histoire du lieu en 20 minutes.

A 11h00, 14h00 et 16h00 : visite approfondie du château, de la collection permanente d’art contemporain du musée et de l’exposition temporaire Tomorrow’s Shelter de Didier Fiuza Faustino. Tarif exceptionnel

Adulte : 8,50€

Enfant : 4€ Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain 49730 Montsoreau 49730 Montsoreau Maine-et-Loire samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

