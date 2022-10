Fous de Proust Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montsoreau

Fous de Proust Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain, 18 novembre 2022 12:00, Montsoreau. 18 novembre 2022 – 30 mars 2023 Sur place 10,70€ 02 41 67 12 60

Fous de Proust. Exposition au Château de Montsoreau – Musée d’art contemporain Le 18 novembre 1922, Marcel Proust disparaissait. C’est la date que le Château de Montsoreau – Musée d’art contemporain a choisie, cent ans plus tard et jour pour jour, pour le vernissage de l’exposition Fous de Proust. En un jeu avec les miroitements du temps perdu, cette proposition sera une aventure conceptuelle très librement adaptée de l’aura proustienne, par des artistes contemporains. Commissariat d’exposition : Léa Bismuth Avec

Chantal Akerman, Véronique Aubouy, Jérémie Bennequin, Nicolas Boulard, Elina Brotherus, Christophe Fiat, Robert Filliou, Bernard Heidsieck, On Kawara, Bruno Perramant, Allen Ruppersberg. Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain 49730 Montsoreau 49730 Montsoreau Maine-et-Loire vendredi 18 novembre – 12h00 à 18h00

