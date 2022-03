Exposition www.art-language.org Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain Montsoreau Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montsoreau

Exposition www.art-language.org Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain, 21 mars 2022 12:30, Montsoreau. 21 mars – 29 juin Sur place Adulte: 10,70€ https://www.chateau-montsoreau.com/wordpress/fr/acheter-un-billet/ Du 22 mars au 30 juin 2022, le Château de Montsoreau – Musée d’art contemporain présente une nouvelle exposition consacrée au collectif Art & Language. Du 22 mars au 30 juin 2022, le Château de Montsoreau – Musée d’art contemporain présente une nouvelle exposition consacrée au collectif Art & Language. À partir d’un corpus d’œuvres qui s’étend des années 60 à nos jours, l’exposition interroge la place du numérique, du web et des médias dans l’œuvre de Art & Language. L’intérêt précoce de Art & Language pour le langage informatique est le point de départ d’une réflexion sur la dualité entre œuvre d’art et objet d’art. Le parcours de visite se déploie sur les trois niveaux du musée et dévoile les toutes nouvelles acquisitions de la collection Philippe Méaille. Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain 49730 Montsoreau 49730 Montsoreau Maine-et-Loire lundi 21 mars – 12h30 à 18h00

mardi 22 mars – 12h30 à 18h00

mercredi 23 mars – 12h30 à 18h00

jeudi 24 mars – 12h30 à 18h00

vendredi 25 mars – 12h30 à 18h00

samedi 26 mars – 12h30 à 18h00

dimanche 27 mars – 12h30 à 18h00

lundi 28 mars – 12h30 à 18h00

mardi 29 mars – 12h30 à 18h00

mercredi 30 mars – 12h30 à 18h00

jeudi 31 mars – 12h30 à 18h00

vendredi 1er avril – 12h30 à 18h00

samedi 2 avril – 12h30 à 18h00

dimanche 3 avril – 12h30 à 18h00

lundi 4 avril – 12h30 à 18h00

mardi 5 avril – 12h30 à 18h00

mercredi 6 avril – 12h30 à 18h00

jeudi 7 avril – 12h30 à 18h00

vendredi 8 avril – 12h30 à 18h00

samedi 9 avril – 12h30 à 18h00

dimanche 10 avril – 12h30 à 18h00

lundi 11 avril – 12h30 à 18h00

mardi 12 avril – 12h30 à 18h00

mercredi 13 avril – 12h30 à 18h00

jeudi 14 avril – 12h30 à 18h00

vendredi 15 avril – 12h30 à 18h00

samedi 16 avril – 12h30 à 18h00

dimanche 17 avril – 12h30 à 18h00

lundi 18 avril – 12h30 à 18h00

mardi 19 avril – 12h30 à 18h00

mercredi 20 avril – 12h30 à 18h00

jeudi 21 avril – 12h30 à 18h00

vendredi 22 avril – 12h30 à 18h00

samedi 23 avril – 12h30 à 18h00

dimanche 24 avril – 12h30 à 18h00

lundi 25 avril – 12h30 à 18h00

mardi 26 avril – 12h30 à 18h00

mercredi 27 avril – 12h30 à 18h00

jeudi 28 avril – 12h30 à 18h00

vendredi 29 avril – 12h30 à 18h00

samedi 30 avril – 12h30 à 18h00

dimanche 1er mai – 12h30 à 18h00

lundi 2 mai – 12h30 à 18h00

mardi 3 mai – 12h30 à 18h00

mercredi 4 mai – 12h30 à 18h00

jeudi 5 mai – 12h30 à 18h00

vendredi 6 mai – 12h30 à 18h00

samedi 7 mai – 12h30 à 18h00

dimanche 8 mai – 12h30 à 18h00

lundi 9 mai – 12h30 à 18h00

mardi 10 mai – 12h30 à 18h00

mercredi 11 mai – 12h30 à 18h00

jeudi 12 mai – 12h30 à 18h00

vendredi 13 mai – 12h30 à 18h00

samedi 14 mai – 12h30 à 18h00

dimanche 15 mai – 12h30 à 18h00

lundi 16 mai – 12h30 à 18h00

mardi 17 mai – 12h30 à 18h00

mercredi 18 mai – 12h30 à 18h00

jeudi 19 mai – 12h30 à 18h00

vendredi 20 mai – 12h30 à 18h00

samedi 21 mai – 12h30 à 18h00

dimanche 22 mai – 12h30 à 18h00

lundi 23 mai – 12h30 à 18h00

mardi 24 mai – 12h30 à 18h00

mercredi 25 mai – 12h30 à 18h00

jeudi 26 mai – 12h30 à 18h00

vendredi 27 mai – 12h30 à 18h00

samedi 28 mai – 12h30 à 18h00

dimanche 29 mai – 12h30 à 18h00

lundi 30 mai – 12h30 à 18h00

mardi 31 mai – 12h30 à 18h00

mercredi 1er juin – 12h30 à 18h00

jeudi 2 juin – 12h30 à 18h00

vendredi 3 juin – 12h30 à 18h00

samedi 4 juin – 12h30 à 18h00

dimanche 5 juin – 12h30 à 18h00

lundi 6 juin – 12h30 à 18h00

mardi 7 juin – 12h30 à 18h00

mercredi 8 juin – 12h30 à 18h00

jeudi 9 juin – 12h30 à 18h00

vendredi 10 juin – 12h30 à 18h00

samedi 11 juin – 12h30 à 18h00

dimanche 12 juin – 12h30 à 18h00

lundi 13 juin – 12h30 à 18h00

mardi 14 juin – 12h30 à 18h00

mercredi 15 juin – 12h30 à 18h00

jeudi 16 juin – 12h30 à 18h00

vendredi 17 juin – 12h30 à 18h00

samedi 18 juin – 12h30 à 18h00

dimanche 19 juin – 12h30 à 18h00

lundi 20 juin – 12h30 à 18h00

mardi 21 juin – 12h30 à 18h00

mercredi 22 juin – 12h30 à 18h00

jeudi 23 juin – 12h30 à 18h00

vendredi 24 juin – 12h30 à 18h00

samedi 25 juin – 12h30 à 18h00

dimanche 26 juin – 12h30 à 18h00

lundi 27 juin – 12h30 à 18h00

mardi 28 juin – 12h30 à 18h00

mercredi 29 juin – 12h30 à 18h00

Détails Heure : 12:30 - 18:00 Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montsoreau Autres Lieu Château de Montsoreau - Musée d'Art Contemporain Adresse 49730 Montsoreau Ville Montsoreau lieuville Château de Montsoreau - Musée d'Art Contemporain Montsoreau Departement Maine-et-Loire

Château de Montsoreau - Musée d'Art Contemporain Montsoreau Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montsoreau/

Exposition www.art-language.org Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain 2022-03-21 was last modified: by Exposition www.art-language.org Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain Château de Montsoreau - Musée d'Art Contemporain 21 mars 2022 12:30 Château de Montsoreau - Musée d'Art Contemporain Montsoreau Montsoreau

Montsoreau Maine-et-Loire