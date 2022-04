27e Musicales de Montsoreau Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain, 15 juillet 2022 20:30, Montsoreau.

Les 27e Musicales de Montsoreau s’ouvrent aux jeunes talents en leur consacrant 2 concerts. Des talents confirmés seront aussi présents: Staffan Mårtensson, Frédéric Lagarde, Mario Raskin, Magnifica…

ont souhaité, pour leur 27e édition, mettre l'accent sur les jeunes talents en leur consacrant 2 concerts. Les talents confirmés ne sont pas oubliés non plus avec Staffan Mårtensson, Frédéric Lagarde, Mario Raskin, Magnifica…

L’été prochain, les Musicales de Montsoreau nous emmèneront au-delà des rives, des bords de la Loire aux rives de l’Amazone… avec un crochet par le Cap Nord !

Avec ou sans masque, nous aurons donc le plaisir d’entendre, en ouverture, le 15 juillet, un duo d’excellence au château avec le clarinettiste star suédois Staffan Martensson, qui sera accompagné du pianiste français bien connu, Frédéric Lagarde. Tous deux nous feront voyager de Stockholm à New-York… Le concert suivant, le 22 juillet, sera l’occasion de découvrir deux jeunes artistes, prodige du violon, Grégoire Torossian, en duo avec Jérôme Fréjaville au piano. L’année étant axée sur les jeunes professionnels, le 29 juillet, Mario Raskin, fondateur du Festival et si apprécié des habitués, aura le plaisir de nous présenter, sous sa houlette, d’autres jeunes talents avec Le Jardin de Coulicam pour un concert de musique baroque. Concert qui sera suivi, le 5 août, en fanfare (presque littéralement !) par le quintette de cuivres Magnifica, qui sera de retour (enfin !) à Montsoreau avec un florilège musical de Haendel à Saint-Saëns. Et pour clore l’édition 2022, un retour au jazz le 12 août avec le Trio Canto Jazz (jazz brésilien), les eaux de la Loire se mêleront aux eaux de l’Amazone…

Encore une belle programmation grâce à Ligériana Musicale !

Vendredi 15 Juillet : de Stockholm à New-York !

20h30 au Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain

Brahms, Verdi, Lidholm, Gershwin

Duo Staffan Mårtensson – Frédéric Lagarde

Staffan Mårtensson, clarinette – Frédéric Lagarde, piano

Le timbre tantôt chaud, tantôt brillant de la clarinette, l’harmonie du piano sont des promesses de moments magiques… La star suédoise Staffan Mårtensson et son complice Frédéric Lagarde nous invitent à les suivre dans un voyage où se croisent des œuvres joyeuses et virtuoses de grands noms de la musique, du romantisme au swing… de l’Ancien au Nouveau Monde !

Vendredi 22 Juillet : Jeunes Talents Romantiques

20h30 au Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain

Beethoven, Franck, Lutowslawski, Wieniawski, Brahms

Duo violon – piano

Grégoire Torossian, violon – Jérôme Fréjaville, piano

Grégoire et Jérôme nous invitent dans un univers musical à la fois dramatique, mystérieux, tendre et fougueux… par le truchement de chefs-d’œuvre incontournables du répertoire romantique pour violon et piano. Deux jeunes talents exaltés et romantiques dans un programme… Romantique !

Vendredi 29 Juillet : Jeunes Talents, Etoiles Baroques

20h30 au Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain

Vivaldi, Purcell, Purcell…

Le Jardin de Coulicam

Avec Mario Raskin, clavecin – Laetitia Tuza, violoncelle – Christophe Mourault, violon baroque – Elise Gueroult, mezzo-soprano

Mario Raskin nous invite à découvrir de jeunes pousses, issues de son « Jardin » et déjà professionnelles de talent, dans quelques-unes des plus belles pages de la musique baroque… Les élèves et le Maître pour nous ravir !

Vendredi 5 août : Cuivres magnifiques, Rêves d’ailleurs

20h30 en l’Eglise Saint-Pierre de Rest de Montsoreau

Haendel, Bach, Gounod, Saint-Saëns, de Severac, Brahms…

Quintette de cuivres Magnifica

Albin Lebosse, cor – Michel Barre, trompette – Grégoire Mea, trompette – Benoît Fourreau, tuba – Pascal Gonzales, trombone

Brillant représentant de l’école française des cuivres depuis trois décennies, Magnifica, par la fusion de ses cinq instruments à vent, recherche une harmonie de couleurs… et nous invitent à sortir de la monotonie du quotidien pour rêver en musique !

Vendredi 12 août : Musicas do Brazil

20h30 en l’Eglise Saint-Pierre de Rest de Montsoreau

Jobim, Vinicius de Moraes, Mendoça, Tania Maria, Gilberto…

Quartet Canto Jazz

Antoine Hervier, clavier – Guillaume Souriau, contrebasse – Federico Robert, batterie – Elora Antolin, chant

De la douceur à la ferveur, Canto nous invite à un voyage musical à travers les meilleures chansons du jazz brésilien. Sa jeune chanteuse rayonne par son charme vocal et la vivacité de son scat. Une belle découverte !

