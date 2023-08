https://www.chateau-montsoreau.com/wordpress/fr/ Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain Montsoreau, 16 septembre 2023 10:00, Montsoreau.

Visites guidées

Pendant deux jours, les médiateurs du musée accompagnent les visiteurs dans leur découverte du monument tout en donnant des clés de lecture pour appréhender simplement l’Art Contemporain.

A 10h30, 15h00 et 17h00 : l’histoire du lieu en 20 minutes.

A 11h00, 14h00 et 16h00 : visite approfondie du château, de la collection permanente d’art contemporain du musée et de l’exposition temporaire.

Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain 49730 Montsoreau Montsoreau 49730 Maine-et-Loire