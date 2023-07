LA VENTE DE VENT EST L’EVENT DE VENET Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain Montsoreau, 6 juillet 2023 11:00, Montsoreau.

Depuis 1970 Bernar Venet s’est imposé comme une figure de proue de l’Art Conceptuel. Il est l’un des grands initiateurs de ce mouvement artistique nouveau qui bouleverse l’art de la seconde moitié du XXème siècle, aux côtés de On Kawara, Sol LeWitt, Joseph Kosuth et Art & Language.

L’exposition « La vente de vent est l’event de Venet » à partir du 6 juillet au Château de Montsoreau – Musée d’art contemporain – où sont exposées de façon permanente les œuvres de Art & Language – porte à la lumière ces années conceptuelles de Bernar Venet, années déterminantes au cours desquelles il produit des œuvres majeures de l’Art minimal et conceptuel.

Prenant ses distances vis-à-vis de l’art français, fasciné par le formalisme américain et, surtout, par Marcel Duchamp, Bernar Venet s’affirme dès lors comme l’un des chefs de file de l’Art Conceptuel, en repensant radicalement le statut de l’artiste et l’idée même de l’œuvre d’art.

