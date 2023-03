Mahir Guven au Château de Montsoreau – Musée d’art contemporain Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain, 1 avril 2023 10:00, Montsoreau.

Le plus grand livre du monde, écrit par Mahir Guven, Prix Goncourt du premier roman, sera présenté au Château de Montsoreau – Musée d’art contemporain en clôture de l’exposition « Fous de Proust ». 1 et 2 avril 1

Quel est l’écrivain qui n’a jamais rêvé, voire essayé, d’écrire le plus grand livre du monde ?

Dans le cadre des Journées Nationales du Livre et du vin qui se dérouleront à Saumur les 1er et 2 avril, le plus grand livre du monde, écrit par Mahir Guven, Prix Goncourt du premier roman, sera présenté au Château de Montsoreau – Musée d’art contemporain en clôture de l’exposition « Fous de Proust ». Sous forme d’un dialogue avec l’œuvre monumentale de Marcel Proust, La Recherche du Temps Perdu, le livre de Mahir Guven évoque, par ses dimensions hors norme, l’étendue de la création littéraire, sa complexité et sa vasteté.

Mahir Guven, s’en amuse. Alors qu’il avait entrepris de coller des pages de ses livres dans la rue au format affiche, Mahir Guven tombe sur un article de presse mentionnant la présence dans un centre commercial des Emirats Arabes du plus grand livre du monde. Piqué par le glissement sémantique de la traduction, savante confusion entre la taille et la grandeur, révélateur du désir de tout écrivain, Mahir Guven se lance dans cette entreprise d’aller défier ces outrecuidants émiratis, et de réaliser son rêve, quitte à ce que ce ne soit qu’à la faveur de ce glissement sémantique, écrire le plus grand livre du monde. Il entreprend alors la production d’une seule page de 6 mètres par 10 mètres, reproduisant l’entièreté du texte de son dernier roman nommé A propos de l’innocence. Alors que la réalisation du livre saoudien avait couté plusieurs millions d’euros pour un objet mesurant 5 mètres par 8 mètres, celui de Mahir Guven (également éditeur) se situe dans l’économie de moyens, en s’appuyant sur des imprimeries locales.

Château de Montsoreau – Musée d’Art Contemporain 49730 Montsoreau Montsoreau 49730 Maine-et-Loire