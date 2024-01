VISITE GUIDÉE DE MONTSOREAU Montsoreau, samedi 20 janvier 2024.

VISITE GUIDÉE DE MONTSOREAU Montsoreau Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-20

Amélie, guide conférencière, vous emmène à la découverte du village de Montsoreau situé en bord de Loire. Une visite accessible et complète sur l’histoire, le patrimoine, les paysages et les spécialités locales.

Cette visite guidée en toute simplicité vous emmène au cœur du village de Montsoreau, classé « Plus beaux villages de France », en bord du fleuve royal la Loire. Découvrez l’histoire de Montsoreau, très liée à ses ports sur les rives du fleuve, puis les quartiers de l’ancienne ville close. Détour par la cour du célèbre château en n’oubliant pas d’évoquer la Dame de Montsoreau ! Puis, montée sur les hauteurs du coteau pour parler troglodytes et spécialités locales, et pour admirer de superbes panoramas sur la Loire et le château. La balade se termine avec la visite du plus ancien quartier du village et son église.

15 avenue de la Loire

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire escapadesviticool@outlook.fr



