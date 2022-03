Journée médiévale de Montséret Avenue des platanes, Montséret, Aude Montséret Catégories d’évènement: Aude

Journée médiévale de Montséret Avenue des platanes, Montséret, Aude, 29 mai 2022 10:00, Montséret. Dimanche 29 mai, 10h00 Sur place Entrée libre, venez costumés pour participer au grand défilé et à la photographie de groupe. https://www.facebook.com/medievale.montseret, http://montseret11.free.fr/medieval.htm#section6 Journée médiévale : marché d’artisans et animations. Zone de parking gratuite Marché d’artisans Zone animations/taverne place du foyer – Taverne avec zone table + chaises, boissons (jus de fruits, hypocras, vins, bière pression, café), repas , crêpes sucrées.

– Camp médiéval avec Addoli Tiedig : campement, échoppes, tir à l’arc, démonstration de combats, présentation d’armes…

– Preux chevalier humoristique en déambulation jusqu’à 14h00.

– Contes à 15h30.

– Troupe de musiciens en déambulation toute la journée.

– Échassier, jongleur en déambulation toute la journée.

– Exposition sur l’histoire du moyen age et quelques objets de l’association d’inspiration médiévale.

– Maquillage pour les enfants.

– Christian et son âne Arthur.

– Ouverture du petit musée

– Petite randonnée commentée aux ruines du château de Montséret. Départ à 14h, rendez-vous à l’entrée du parc pour enfants avenue des platanes. Vous serez accompagnés par Claude, Christian et leur âne Arthur. Avenue des platanes, Montséret, Aude Avenue des platanes, Montséret 11200 Montséret Aude dimanche 29 mai – 10h00 à 18h00

