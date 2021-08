Montséret Avenue des platanes, Montséret, Aude Aude, Montséret Journée médiévale de Montséret Avenue des platanes, Montséret, Aude Montséret Catégories d’évènement: Aude

Montséret

Journée médiévale de Montséret Avenue des platanes, Montséret, Aude, 22 août 2021 10:00, Montséret. Dimanche 22 août, 10h00 Entrée libre, port du masque obligatoire, zone animations soumise à la présentation du pass sanitaire pour les majeurs. https://www.facebook.com/medievale.montseret, https://view.genial.ly/610f89322ac9b70dad1ebab3, medievale.montseret@free.fr Journée médiévale : marché d’artisans et animations. Zone de parking gratuite devant la cave coopérative (place de la gare) à 220m de l’évènement. Marché d’artisans avenue des platanes sans pass sanitaire (cette liste sera enrichie régulièrement) :

– Chrisyl atelier : peinture sur verre et bois.

– Dacheux Karla : jouets en bois de pays artisanaux d’inspiration médiévale.

– La ferme Karadoc : petit éleveur producteur de porc à villerouge termenes. Porc eleve en plein air sous chêne.

– Michel Redal : calligraphie.

– Miellerie des Clauses : une production locale et un large choix de produits de la ruche.

– Savonnerie Lamalera : savons de fabrication artisanale.

– Secret des cathares : sels, gâteaux secs, sirops de plantes. Animation sans pass sanitaire :

Petite randonnée commentée aux ruines du château de Montséret. Départ à 14h, rendez-vous à l’entrée du parc pour enfants avenue des platanes. Vous serez accompagnés par Claude, Christian et leur âne Arthur. Zone animations/taverne place du foyer avec Pass sanitaire pour les plus de 18 ans :

– Taverne avec zone table + chaises, boissons (jus de fruits, hypocras, vins, bière pression, café), repas salé (lentilles 3€, saucisse 3€, saucisse + lentilles à 5€), crêpes sucrées 2 €.

– Camp médiéval avec Addoli Tiedig : campement, échoppes, tir à l’arc, démonstration de combats, présentation d’armes…

– Preux chevalier humoristique en déambulation jusqu’à 14h00.

– Contes à 15h30.

– Troupe de musiciens jongleurs en déambulation toute la journée.

– Exposition sur l’histoire du moyen age et quelques objets de l’association d’inspiration médiévale.

– Maquillage pour les enfants l’après-midi, participation au chapeau.

– Christian et son âne Arthur. Avenue des platanes, Montséret, Aude Avenue des platanes, Montséret 11200 Montséret Aude dimanche 22 août – 10h00 à 18h00

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Aude, Montséret Autres Lieu Avenue des platanes, Montséret, Aude Adresse Avenue des platanes, Montséret Ville Montséret lieuville Avenue des platanes, Montséret, Aude Montséret