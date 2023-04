JOURNÉE MÉDIÉVALE À MONTSÉRET, 4 juin 2023, Montséret.

L’association Les Monsérétois vous invite à la journée médiévale !

Au programme:

A 11 H : Petite randonnée commentée aux ruines du château de Montséret.

Rendez-vous à l’entrée du parc pour les enfants – avenue des platanes.

Vous serez accompagnés par Dame Claude, et Sire Christian et leur âne Arthur.

Les animations:

– Camp médiéval avec la Garde de l’Alaric : campement, échoppes, démonstration de combats, présentation d’armes…

– En déambulation : « Les pieds poudreux » vendeurs de reliques.

– Exposition sur l’histoire du moyen age et quelques objets de l’association d’inspiration médiévale.

– Jeux en bois

– Maquillage pour les enfants

– Sire Christian et son âne Arthur (courte balade à 1€ pour les enfants).

– Location de costumes.

2023-06-04 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-04 18:00:00. EUR.

Montséret 11200 Aude Occitanie



The association Les Monsérétois invites you to the medieval day!

On the program:

At 11 H : Short guided walk to the ruins of the castle of Montséret.

Meeting point at the entrance of the park for the children – avenue des platanes.

You will be accompanied by Dame Claude, and Sire Christian and their donkey Arthur.

The animations:

– Medieval camp with the Guard of Alaric: camp, stalls, fighting demonstration, presentation of weapons?

– In wandering: « The powdery feet » relic sellers.

– Exhibition on the history of the Middle Ages and some objects of the association of medieval inspiration.

– Wooden games

– Make-up for the children

– Sire Christian and his donkey Arthur (short ride at 1? for children).

– Costume rental

¡La asociación Les Monsérétois le invita a la jornada medieval!

En el programa:

A las 11 h: Breve visita guiada a las ruinas del castillo de Montséret.

Encuentro en la entrada del parque infantil – avenue des platanes.

Le acompañarán Dame Claude, Sire Christian y su burro Arthur.

Las animaciones:

– Campamento medieval con la Guardia de Alarico: campamento, tenderetes, demostración de combates, presentación de armas..

– Deambulación: « Les pieds poudreux », vendedores de reliquias.

– Exposición sobre la historia de la Edad Media y algunos objetos de la asociación de inspiración medieval.

– Juegos de madera

– Maquillaje para niños

– Sire Christian y su burro Arthur (breve paseo a 1? para los niños).

– Alquiler de disfraces

Der Verein Les Monsérétois lädt Sie zum Mittelaltertag ein!

Auf dem Programm stehen:

Um 11 Uhr: Kleine kommentierte Wanderung zu den Ruinen des Schlosses von Montséret.

Treffpunkt ist der Eingang zum Park für Kinder – Avenue des Platanes.

Sie werden von Dame Claude, Sire Christian und ihrem Esel Arthur begleitet.

Die Animationen:

– Mittelalterliches Lager mit der Garde de l’Alaric: Lager, Stände, Kampfvorführungen, Waffenvorführungen?

– Im Umzug: « Les pieds poudreux », die Reliquien verkaufen.

– Ausstellung über die Geschichte des Mittelalters und einige mittelalterlich inspirierte Gegenstände des Vereins.

– Spiele aus Holz

– Schminken für die Kinder

– Sire Christian und sein Esel Arthur (kurzer Spaziergang für 1? für Kinder).

– Kostümverleih

