Fête de la musique 117 le village Montségur-sur-Lauzon Catégories d’Évènement: Drôme

Montségur-sur-Lauzon

Fête de la musique 117 le village, 24 juin 2023, Montségur-sur-Lauzon. Plusieurs concerts gratuits successifs.

2023-06-24 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-24 00:00:00. .

117 le village Salle Jean Giono

Montségur-sur-Lauzon 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Several successive free concerts Varios conciertos gratuitos sucesivos Mehrere aufeinanderfolgende kostenlose Konzerte Mise à jour le 2023-04-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Montségur-sur-Lauzon Autres Lieu 117 le village Adresse 117 le village Salle Jean Giono Ville Montségur-sur-Lauzon Departement Drôme Lieu Ville 117 le village Montségur-sur-Lauzon

117 le village Montségur-sur-Lauzon Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montsegur-sur-lauzon/

Fête de la musique 117 le village 2023-06-24 was last modified: by Fête de la musique 117 le village 117 le village 24 juin 2023 117 le village Montségur-sur-Lauzon

Montségur-sur-Lauzon Drôme