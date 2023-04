Conférence 117 le village, 14 avril 2023, Montségur-sur-Lauzon.

L’Escolo di Lavando vous invite à une conférence sur les « Festivités du Printemps en Provence » présentée par Paul Peyre, historien..

2023-04-14 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-14 22:30:00. .

117 le village Salle Jean Giono

Montségur-sur-Lauzon 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Escolo di Lavando invites you to a conference on « Spring Festivities in Provence » presented by Paul Peyre, historian.

El Escolo di Lavando le invita a una conferencia sobre « Las fiestas de primavera en Provenza », presentada por Paul Peyre, historiador.

Die Escolo di Lavando lädt Sie zu einem Vortrag über die « Frühlingsfeierlichkeiten in der Provence » ein, der von dem Historiker Paul Peyre präsentiert wird.

Mise à jour le 2023-04-10