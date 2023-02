MONTSE CORTES HOMMAGE A CAMARON DE LA ISLA L’ASTRADA, 4 mars 2023, MARCIAC.

L’ASTRADA – MARCIAC (L-R-21-1592/L-R-21-1768/L-R-21-1769) présente Avant-première de Welcome in Tziganie MONTSE CORTÉS HOMMAGE À CAMARÒN DE LA ISLA / WELCOME IN TZIGANIECette gitane catalane, avec des ancêtres de Grenade, est l’une des jeunes voix avec l’accent flamenco le plus authentique. Elle a travaillé avec les guitaristes de flamenco les plus importants tels que Paco de Lucía, avec qui elle a tourné pendant plusieurs années, Tomatito, Vicente Amigo et El Viejín. Elle a collaboré avec de grandes figures de la danse comme Antonio Canales Joaquín Cortés, Farruquito, Eva la Yerbabuena, Belén Maya, Sara Baras et Amargo, entre autres, et participé à la bande originale du film « Alegría » et à l’album « Lágrimas de mujer » produit par Javier Limón.Tarif enfant : moins de 12 ansTarif jeune : moins de 25 ansAccessible aux PMR, parking à proximitéN° téléphone accès PMR : 09 64 47 32 29

L’ASTRADA MARCIAC CHEMIN DE RONDE Gers

