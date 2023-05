Chorale FigeacVoix en l’église de Montsalès Eglise de Montsalès, 25 août 2023, Montsalès.

Laissez-vous emporter pas les voix du choeur de Figeac, dirigé par Peter Nowfel..

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-25 . EUR.

Eglise de Montsalès

Montsalès 12260 Aveyron Occitanie



Let yourself be carried away by the voices of the Figeac choir, directed by Peter Nowfel.

Déjese llevar por las voces del coro Figeac, dirigido por Peter Nowfel.

Lassen Sie sich von den Stimmen des Chors von Figeac unter der Leitung von Peter Nowfel mitreißen.

