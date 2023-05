Galerie d’art – la Tour de Montsalès : Exposition Pascale Stacey et Marie-Claude Very, 27 juillet 2023, Montsalès.

Ces deux artistes peintres se partageront la galerie. Marie-Claude Véry vit et travaille en Lot-et-Garonne à Lauzun. Pascale Stacey est une artiste anglo-française actuellement basée en Grande-Bretagne.

2023-07-27 à ; fin : 2023-08-31 . EUR.

Montsalès 12260 Aveyron Occitanie



These two painters will share the gallery. Marie-Claude Véry lives and works in Lot-et-Garonne in Lauzun. Pascale Stacey is an Anglo-French artist currently based in Great Britain

Estos dos pintores compartirán galería. Marie-Claude Véry vive y trabaja en Lauzun, Lot-et-Garonne. Pascale Stacey es una artista anglo-francesa afincada actualmente en el Reino Unido

Diese beiden Malerinnen werden sich die Galerie teilen. Marie-Claude Véry lebt und arbeitet in Lot-et-Garonne in Lauzun. Pascale Stacey ist eine anglo-französische Künstlerin, die derzeit in Großbritannien lebt

Mise à jour le 2023-04-11 par OT Villefranche-Najac