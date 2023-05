Concert avec BAROQUE SUR DIEGE en l’église de Montsalès, 21 juillet 2023, .

Le vendredi 21 juillet à 19h, un concert de musique baroque par BAROQUE SUR DIEGE suivi d’une dégustation d’assiettes gourmandes.

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 . EUR.

Montsalès 12260 Aveyron Occitanie



Friday, July 21 at 7pm, a concert of baroque music by BAROQUE SUR DIEGE followed by a tasting of gourmet plates

Viernes 21 de julio a las 19:00 h, concierto de música barroca a cargo de BAROQUE SUR DIEGE seguido de una degustación de platos gastronómicos

Am Freitag, den 21. Juli um 19 Uhr ein Konzert mit Barockmusik von BAROQUE SUR DIEGE mit anschließender Verkostung von Feinschmeckertellern

