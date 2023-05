Galerie d’art – La Tour de Montsalès : Exposition de Charles de Rodat, 2 juin 2023, .

Découvrez l’univers de Charles de Rodat. Artiste peintre et sculpteur bien connu du public et de la Tour en particulier, vit et travaille à Saint-Urcisse dans le Tarn..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-30 . EUR.

Montsalès 12260 Aveyron Occitanie



Discover the universe of Charles de Rodat. Painter and sculptor well known to the public and to the Tour in particular, lives and works in Saint-Urcisse in the Tarn.

Descubra el universo de Charles de Rodat. Pintor y escultor muy conocido por el público y por La Tour en particular, vive y trabaja en Saint-Urcisse, en el Tarn.

Entdecken Sie die Welt von Charles de Rodat. Der Maler und Bildhauer, der der Öffentlichkeit und insbesondere dem Turm wohlbekannt ist, lebt und arbeitet in Saint-Urcisse im Departement Tarn.

