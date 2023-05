Sortie randonnée : le Roc de l’Escolan, 14 mai 2023, Montsalès.

L’association des Parents d’élèves de Foissac/Gaurels vous donne RDV le 14/05/2023 à Montsalès pour le Roc de l’Escolan, départ de 8h30 à 10h00 devant la salle des fêtes..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . 4 EUR.

Montsalès 12260 Aveyron Occitanie



The association of the Parents of pupils of Foissac/Gaurels gives you an appointment on May 14, 2023 in Montsalès for the Roc de l’Escolan, departure from 8h30 to 10h00 in front of the village hall.

La Asociación de Padres de Foissac/Gaurels les invita a una reunión el 14/05/2023 en Montsalès para el Roc de l’Escolan, salida de 8:30 a 10:00 delante del ayuntamiento del pueblo.

Die Elternvereinigung von Foissac/Gaurels lädt Sie am 14.05.2023 nach Montsalès zum Roc de l’Escolan ein. Start ist von 8:30 bis 10:00 Uhr vor dem Festsaal.

Mise à jour le 2023-04-22 par Monsieur ALBESPY Gaëtan